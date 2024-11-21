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İstanbul'da aralıklı yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da bazı bölgelerde aralıklarla devam eden yağışın etkisi ve mesai bitimiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Zeynep Rakipoğlu, Adem Koç, Abdülkerim Güzel, İbrahim Halil Aktürk  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
İstanbul'da aralıklı yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul

Haftanın dördüncü iş gününde mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte aralıklarla süren sağanağın da etkisiyle İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 17.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

Anadolu Yakası D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal istikametinde her iki yönde trafik ağır seyrediyor. Pendik ve Tuzla'nın bazı noktalarında da yoğunluk görülüyor.

Şile Otoyolu'nun Üsküdar ve Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sancaktepe arasında trafik ağır ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Uzunçayır'da başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında her iki yönde araçlar güçlükle ilerliyor.

Bölgedeki bazı ana arterler ile sahil yolu ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinde Edirne istikametinde trafik yoğunken, Ankara istikametinde trafik akıcı seyrediyor. Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde de sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avcılar-TÜYAP arasında Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, Beylikdüzü Meydanı D-100 kara yolu mevkisinde de araç yoğunluğu artıyor.

TEM bağlantı yolu Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere mevkilerinde trafik akıcı seyrederken, Esenyurt ve Mahmutbey gişelerinde Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Sürücüler, aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kontrollü şekilde ilerlemeye çalışıyor.

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