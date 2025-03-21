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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, haftanın son iş gününde iftar saatinin de yaklaşmasıyla bazı yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Gökçe Karaköse, Adem Koç  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

İş çıkış saatine iftara yetişmek isteyenlerin de eklenmesiyle kentteki trafik yoğunluğu artış gösterdi.

Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü'nden başlayan trafik Florya'ya kadar etkisini artırarak devam ediyor.

D-100 kara yolunda Yenibosna, Bahçelievler, İncirli, Merter ve Zeytinburnu'nda her iki istikamette araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Okmeydanı-Çağlayan ile Mecidiyeköy-Zincirlikuyu arasındaki yoğunluk da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Köprüden Anadolu Yakası istikametindeki yoğunluk ise Acıbadem'e kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Hasdal, Kemerburgaz ayrımı ile Maslak'ta araçlar güçlükle ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 karayolu üzerinde Kadıköy-Kartal arasında trafik çift yönlü ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda da Ataşehir ve Sancaktepe arasında iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

İftar saatinde evlerine yetişmek isteyen yolcular, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Özellikle, Sefaköy, Yenibosna ile Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında vatandaşlar araçlara binmekte güçlük çekti. Ayrıca, Cevizlibağ-Aksaray arasında yapılan tramvay seferlerinde de gecikme yaşanıyor. Topkapı tramvay istasyonunda yaşanan aksaklık nedeniyle yolcular tramvaydan inerek, yürümek zorunda kaldı.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelinde yüzde 83'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

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