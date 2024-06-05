Dolar
32.55
Euro
35.41
Altın
2,333.14
ETH/USDT
3,799.70
BTC/USDT
70,928.00
BIST 100
10,364.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için Borsa İstanbul’da halka arz gong töreni düzenleniyor
logo
Gündem

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonunun detaylarına ulaşıldı

Aralarında Kolombiyalı sözde kartel üyelerinin de bulunduğu 9 şüphelinin, teknik ve fiziki takibe yakalanmamak için günlük yaşamlarına motosikletle başlayıp taksi ve kiralık araçlar kullandıkları belirlendi.

Emrah Gökmen  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
İstanbul ve Bursa'da düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonunun detaylarına ulaşıldı

İstanbul

Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen, aralarında Kolombiyalı sözde kartel üyelerinin de bulunduğu 9 şüphelinin gözaltına alındığı "Narkoçelik-20" operasyonunun detayları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Güney Amerika ülkelerinden Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kolombiya uyruklu uyuşturucu kartelinin sevkiyat için ülkeye geleceğini öğrenen ekipler, şüphelinin geliş şeklini ve zamanını tespit etmek için de titiz bir faaliyet yürüttü.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen örgüt üyelerini uzun süre dron destekli takip eden ekipler, şüphelilerin teknik ve fiziki takip konusunda son derece duyarlı olduklarını ve kendilerince birçok kontrol mekanizması geliştirdiklerini tespit etti.

Şüphelilerin motosikletle başladıkları günlük hayatlarına taksi, daha sonra ise başka kişiler adına kiraladıkları araçlarla devam ettiklerini belirleyen ekipler, bu kişilerin ulaşacakları noktaya giderken de polis takibinde olup olmadıklarını anlayabilmek için otoyolda sık sık araç değiştirdikleri ve aynı yoldan en az 5 defa geçtiklerini ortaya çıkardı.

Takip sırasında İstanbul'da kiralanan bir eve eşya yerleştirildiğini, örgüt üyelerinin burayı sözde karargah olarak kullanacağını değerlendiren ekipler, ikamette yaptıkları izlemede ise Kolombiyalı şüphelinin buraya yerleştiğini tespit etti.

Şüphelinin sık sık Bursa'nın Gemlik ilçesine gidip gelmesinin ardından uyuşturucunun deniz yoluyla geleceğini değerlendiren ekipler, Avrupa'dan gelen tüm yük gemileri ve konteynerleri kontrol edip uyuşturucu yüklü gemiyi belirledi.

Uzun ve titiz çalışmaların sonunda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün de desteğiyle düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 373 kilogram kokain ele geçirildi. Kolombiyalı şüpheli ise İstanbul'da kaldığı adresten havalimanından ülkesine kaçmaya çalışırken ekiplerce gözaltına alındı.

9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonunda 9 şüphelinin yakalandığını, 373 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü trafik yoğunluğu
İstanbul ve Bursa'da düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonunun detaylarına ulaşıldı
Türkiye ve dünya gündemi
Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotlar için tören düzenlendi
Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Alevi: PKK sorununun çözümü konusunda Bağdat ile Ankara arasında görüşmeler devam ediyor

Benzer haberler

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonunun detaylarına ulaşıldı

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonunun detaylarına ulaşıldı

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bataklık ve su yüzeyinde de gidebilen arazi aracı Bursa'dan 12 ülkeye ihraç ediliyor

Kaldırım işgalleri ve geçiş önceliği vermeyen sürücüler İstanbul'u yürünmez hale getiriyor

Kaldırım işgalleri ve geçiş önceliği vermeyen sürücüler İstanbul'u yürünmez hale getiriyor
Çanakkale'de 3 ton kum şırlanı ele geçirildi

Çanakkale'de 3 ton kum şırlanı ele geçirildi
"Narkoçelik-20" operasyonunda 373 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

"Narkoçelik-20" operasyonunda 373 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet