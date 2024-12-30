İstanbul Valiliğinden 31 Aralık'taki okul saatlerine ilişkin düzenleme
İstanbul Valiliği, yarın resmi ve özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verildiğini bildirdi.
İstanbul
Valilikten yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi/özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.