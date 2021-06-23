İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, İstanbul merkezli Aydın ve Sivas'ta 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 32 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.