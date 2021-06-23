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İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, İstanbul merkezli Aydın ve Sivas'ta 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu,Adem Koç   | 23.06.2021
İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Adem Koç/AA

İstanbul

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 32 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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