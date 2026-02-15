Dolar
Gündem

İstanbul merkezli "sahte belgelerle ikamet izni" operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sahte belgelerle ikamet izni alındığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 48 zanlı gözaltına alındı.

İrem Demir  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
İstanbul merkezli "sahte belgelerle ikamet izni" operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen başka soruşturmalardan elde edilen bilgilerden yola çıkılarak yapılan araştırmada, sahte belgelerle ikamet izni alındığı yönünde şüphenin hasıl olduğu ve suçu işleyen şahısların tespit edilerek soruşturma işlemlerine başlandığı kaydedildi.

Soruşturma sürecinde 78 şüpheliye yönelik araştırmada, 268 yabancı uyruklu şahsın sahte belgelerle ikamet izni aldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, "Tüm soruşturma kapsamında tespit edilen 78 şüpheliye yönelik bugün saat 07.00'de İstanbul, Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ illerinde bulunan adreslere eş zamanlı olarak yapılan yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda 48 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerde bulunan birçok doküman ve suç unsuruna el konulmuştur."

Açıklamada, henüz yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İlgili konular
Ege'nin batısı için kuvvetli yağış, Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Sivas'ta yaklaşık 10 bin dönüm ekili tarım arazisi su altında kaldı
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Münih'te MİT Başkanı Kalın ile görüştü
İzmir'deki "kooperatif" soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı
Bazı illerde olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu
