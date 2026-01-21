Dolar
Gündem

İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonunda 54 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 54 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonunda 54 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Yasa dışı yollarla ülkeye ilaç sokan ve bunların satışını gerçekleştirerek halk sağlığını tehlikeye düşüren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekiplerin düzenlediği operasyonda 21 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 235 bin 328 kaçak ilaç ele geçirildi.

Çalışmaların devamında, gözaltına alınanlarla bağlantılı olan ve suça karışan 33 şüpheli daha İstanbul, Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

