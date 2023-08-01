Dolar
26.96
Euro
29.62
Altın
1,956.34
ETH/USDT
1,834.20
BTC/USDT
28,934.00
BIST 100
7,293.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Havalimanı yılın ilk yarısında Avrupa kargo trafiğinde birinci oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk yarısında Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı'nın birinci sırada yer aldığını bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
İstanbul Havalimanı yılın ilk yarısında Avrupa kargo trafiğinde birinci oldu

Ankara

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, "Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı olarak birinci sıradayız. İstanbul Havalimanı ulaşımda zirveden inmiyor." ifadesini kullandı.

Avrupa'daki havalimanlarının yılın ilk yarısına ilişkin kargo trafik sıralaması da Uraloğlu'nun paylaşımında yer aldı.

Buna göre, ilk 5'teki havalimanları şöyle:

1- İstanbul Havalimanı

2- Milano-MXP

3- Leipzig-Halle

4- Madrid

5- Köln-Bonn

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ODTÜ, "küresel ısınma" sorununa çözüm için "İklim Merkezi" kurdu
Orman yangınlarının yüzde 48'i ihmal, dikkatsizlik ve kaza sonucu çıktı
İstanbul'da 7 ayda uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 251 şüpheli tutuklandı
İstanbul Havalimanı yılın ilk yarısında Avrupa kargo trafiğinde birinci oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 üniversiteye rektör atadı

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı yılın ilk yarısında Avrupa kargo trafiğinde birinci oldu

İstanbul Havalimanı yılın ilk yarısında Avrupa kargo trafiğinde birinci oldu

İstanbul Havalimanı 17-23 Temmuz'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul ve Antalya havalimanlarında yeni rekorlara imza atıldı

Bakan Bolat, İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram uyuşturucu maddeye el konulduğunu bildirdi

Bakan Bolat, İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram uyuşturucu maddeye el konulduğunu bildirdi
İstanbul Havalimanı 10-16 Temmuz'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı 10-16 Temmuz'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet