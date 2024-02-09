Dolar
30.67
Euro
33.05
Altın
2,033.52
ETH/USDT
2,451.40
BTC/USDT
46,159.00
BIST 100
8,949.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Adliyesindeki terör saldırısı soruşturmasında yakalanan 96 zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ferhat Yasak, Muhammed Gencebay Gür, Başak Akbulut Yazar  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
İstanbul Adliyesindeki terör saldırısı soruşturmasında yakalanan 96 zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden polis otobüsleriyle çıkartılan 96 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü.

Olay

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.

Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Adliyesindeki terör saldırısı soruşturmasında yakalanan 96 zanlı adliyeye sevk edildi
Türkiye ve dünya gündemi
Suriye'nin kuzeyinde TSK ve SMO güçlerine yönelik eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist yakalandı
Beylikdüzü'nde trafik kazasında metrobüs sürücüsü yaralandı
Narkogüç operasyonlarında 456 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

İstanbul Adliyesindeki terör saldırısı soruşturmasında yakalanan 96 zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul Adliyesindeki terör saldırısı soruşturmasında yakalanan 96 zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul Adliyesine saldıran terörist Emrah Yayla ve Pınar Birkoç

İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 94'e çıktı

İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 94'e çıktı
DHKP/C'li teröristlerin adliyeye saldırı planı "5 dakika"da engellendi

DHKP/C'li teröristlerin adliyeye saldırı planı "5 dakika"da engellendi
Netanyahu, Hamas'ın ateşkes taleplerini reddedip yeni saldırı emri verdiklerini açıkladı

Netanyahu, Hamas'ın ateşkes taleplerini reddedip yeni saldırı emri verdiklerini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet