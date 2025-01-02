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İsrail, Lübnan'ın güneyinde ilk kez karadan saldırdığı beldede bir evi bombaladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ilk kez kara saldırısı düzenlediği Beyt Lif beldesinde tanklarla bir evi hedef aldı.

Muhammed Emin Canik  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
İsrail, Lübnan'ın güneyinde ilk kez karadan saldırdığı beldede bir evi bombaladı

Beyrut

İsrail ordusu, Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre Merkava tankları, askeri araçlar ve buldozerlerin bulunduğu İsrail birlikleri, ilk kez Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Beyt Lif'e girdi.

İsrail askerleri bölgedeki ormanlık arazide ve evlerde arama yaptı, İsrail ordusuna ait Merkava tankı beldede bir evi iki kez hedef aldı.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Lübnan'ın güneyinde Beyt Lif ve Yatir beldeleri arasındaki Rumiyye bölgesini bombaladı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'ten bu yana Lübnan'ın güneyinde İsrail sınır hattında işgal ettiği bölgelerden yalnızca ikisinden çekildi.

İsrail ordusunun sürdürdüğü ihlaller, Lübnan ile yapılan ateşkesi kırılgan bir hale getirirken uzmanlar, "İsrail'in çatışma sürecinde yapamadığını ateşkes döneminde yaptığı" yorumunda bulunuyor.

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İsrail, Lübnan'ın güneyinde ilk kez karadan saldırdığı beldede bir evi bombaladı
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