İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporunda "uzak mesafeden atış" vurgusu
İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin İzmir Adli Tıp Kurumunda hazırlanan otopsi raporu açıklandı.
İzmir
İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporunda, ölümün uzak mesafeden yapılan ateşli silah atışı sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi.
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İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda Kimya İhtisas Dairesi, kanda toksik bir maddeye rastlanmadığını, Biyoloji İhtisas Dairesi ise DNA profilinin Ayşenur Ezgi Eygi'yle uyumlu olduğu, ikinci bir şahsa ait DNA profili elde edilmediğini aktardı.
Morg İhtisas Dairesi İzmir Histopatolojik Tetkik Şubesinin raporunda ise beyin kanaması ve beyin harabiyeti saptandığı bulgularına yer verildi.
Eygi'nin vücudunda 1 ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarasının bulunduğu, bu yaralanmayı oluşturan atışın tek başına ölüm meydana getirir nitelikte olduğunun belirtildiği raporda, "Ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası cilt, cilt altı bulgularına göre ateşli silah giriş deliğinin etrafında yanık, duman, is ve barut artıkları tespit edilmediğinden atışın uzak atış mesafesinden yapılmış olduğu" ifadelerine yer verildi.
Filistin'de yapılan ilk otopside giriş yarasının bozulduğu ve mermi çekirdeğinin çıkartıldığının hatırlatıldığı raporda olay yerinin kroki ve görüntülerinin sağlanmaması nedeniyle de atış istikameti ve mermi çekirdeği hakkında kesin bir görüş oluşturulamadığı bildirildi.
Raporda şu ifadelere yer verildi:
"Cesetten 6 adet metalik yabancı cisim çıkartılarak suç delili teşkil etmesi nedeniyle
incelenmek üzere tutanak ile Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir.
Yeniden yapılan otopsisi sırasında gözlenen makroskobik bulgular, histopatolojik özellikler ve toksikolojik inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde ölümün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafa (kubbe ve kaide) kemiklerinde kırık, beyin zarları arasında kanama (subaraknoid) ve beyin dokusu harabiyeti sonucu meydana geldiği kanaati oluşmuştur."
İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.
Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.
Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.
2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.