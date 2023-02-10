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İspanyol sağlık ekibi ile sahra hastanesi malzemeleri Türkiye'ye ulaştı

İspanya, "asrın felaketi"nin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına destek için Hatay'da sahra hastanesi kurulumuna başladı.

Abdullah Doğan   | 10.02.2023
İspanyol sağlık ekibi ile sahra hastanesi malzemeleri Türkiye'ye ulaştı

Adana

İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansının (AECID), ulusal sağlık sistemi çalışanları, lojistikçiler ve AECID İnsani Eylem Ofisi personeli de bulunan 70'ten fazla kişilik ekip ve sahra hastanesi malzemelerini taşıyan uçağı, Adana Havalimanı'na indi.

Ekibin, Hatay'ın Arsuz ilçesine intikalinin ardından kurulumuna başlanan ve son teknolojilerle donanımlı, günlük 150-200 kişinin talebine cevap verme kapasitesindeki hastanede, ameliyat imkanı da olacak.

Sahra hastanesinin koordinatörlüğünü AECID İnsani Eylem Ofisi Acil Servis Bölüm Şefi Roberto Arranz yürütecek.

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