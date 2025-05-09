İspanya'da İberia Express'ten sonra Air Europa da İsrail uçuşlarını iptal etti
İspanya'da hava yolu şirketlerinden Air Europa, "İsrail'deki durum nedeniyle" 11 Mayıs'taki Madrid-Tel Aviv ve Tel Aviv-Madrid seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Madrid
Air Europa, İberia Express'in ardından İsrail'e uçuşlarını iptal eden ikinci İspanyol hava yolu firması oldu.
Yemen'deki Husiler'in 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından İsrail'e uçuşlarını askıya alan uluslararası hava yolu şirketleri, uçuş iptalleri başlatmıştı.
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İberia Express'ten hafta içinde yapılan açıklamada, İsrail'e uçuş iptallerinin 1 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurulurken, Air Europa da bugün resmi sosyal hesabından "İsrail'deki durum nedeniyle 11 Mayıs'ta Tel Aviv'e/Tel Aviv'den UX1301 ve UX1302 seferlerimiz iptal edilmiştir." açıklamasını yaptı.
Air Europa, gelecek günlere ilişkin yeni bilgilendirme yapılacağını belirtti.
Ben Gurion Havalimanı'nda faaliyet gösteren yabancı hava yolu şirketleri Yemen'deki Husilerin saldırısı sonrasında uçuşlarını önemli ölçüde azaltmıştı.
İngiliz hava yolu şirketi British Airways, önceden 6 Mayıs olarak açıkladığı Tel Aviv'e uçuş iptallerini 15 Haziran'a kadar uzatmış, ABD'li hava yolu şirketleri United ve Delta'nın da uçuşlarını askıya aldığı süreyi uzattığına dair haberler İsrail ve ABD basınında yer almıştı.
İsrail basınına göre, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde barındıran Lufthansa Grubu 11 Mayıs'a kadar İsrail'e uçuş gerçekleştirmeme kararı alırken, Aegean (Yunanistan) 14 Mayıs'a, Air France (Fransa) 13 Mayıs'a, ITA (İtalya) ve LOT (Polonya) 12 Mayıs'a, Wizz (Macaristan), Ryanair (İrlanda) ve Air Baltic (Letonya) 11 Mayıs'a kadar Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı.
Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı
Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.
Füzenin düştüğü noktada 15 metre çapında bir çukur oluştuğu belirtilmişti.
Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.
Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.
İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.