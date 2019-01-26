İsrail'in naaşını alıkoyduğu Filistinlinin cenazesi defnedildi

İsrail'in naaşını 40 gün boyunca alıkoyduğu Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

anasayfa > dünya 26.01.2019 Ramallah

İsrail'in naaşını alıkoyduğu Filistinlinin cenazesi defnedildi
Fotoğraf: AA / Nedal Eshtayah

RAMALLAH 

İsrail askerleri tarafından aralık ayında vurularak şehit edilen Filistinlinin naaşı 40 gün sonra ailesine teslim edildi.

İsrail güçlerinin "aracıyla askerlere saldırdığı" iddiasıyla şehit ettiği Filistinli Hamdan el-Arda'ya (60) naaşın tesliminin ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenin kentinde düzenlenen törene yüzlerce Filistinli katıldı. Arda'nın naaşı, Cenin kentinin Arabe beldesinde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Filistinli Hamdan el-Arda, Aralık 2018'de El-Bire kentinde "askerlere aracıyla saldırdığı" iddiasıyla İsrail güçlerince şehit edilmişti.

Muhabir: Qays Abu Samra, İdris Okuducu

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