Dolar
32.27
Euro
35.19
Altın
2,336.46
ETH/USDT
3,836.60
BTC/USDT
71,893.00
BIST 100
10,246.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı”na katılıyor
logo
Gündem

İŞKUR, 5 ayda 582 bin 667 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) 5 ayda 582 bin 667 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
İŞKUR, 5 ayda 582 bin 667 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık etti

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un, ülkenin iş gücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında 582 bin 667 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 1 milyon 321 bin 421 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 403 bin 323 iş yeri ziyareti yaptık. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Combined Response Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Başkentte yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
Ankara'da yaşadığı daireden aşağı cam şişe fırlatan kişi mahallede tehlike oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu andı
Emine Erdoğan'dan Ziroat Mirziyoyeva ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaretine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

İŞKUR, 5 ayda 582 bin 667 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık etti

İŞKUR, 5 ayda 582 bin 667 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık etti

Bakan Işıkhan, ILO'nun 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'nı değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İsrail'e tepki

Bakan Işıkhan’dan Filistin için uluslararası sendikalara çağrı

Bakan Işıkhan’dan Filistin için uluslararası sendikalara çağrı
Bakan Işıkhan: 'Eğitimli çocuk bakıcısı' desteğine 2 günde 12 bin 246 kişi başvurdu

Bakan Işıkhan: 'Eğitimli çocuk bakıcısı' desteğine 2 günde 12 bin 246 kişi başvurdu
Bakan Işıkhan: Emekli vatandaşlarımızın bayram ödemeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak

Bakan Işıkhan: Emekli vatandaşlarımızın bayram ödemeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet