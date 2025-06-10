Dolar
39.21
Euro
44.78
Altın
3,329.26
ETH/USDT
2,678.70
BTC/USDT
109,050.00
BIST 100
9,622.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

İşveren artık "dijital beceri" de istiyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan "İkiz Dönüşümün İşgücü Piyasasına Etkileri" araştırmasına göre, işverenlerin yazılım, programlama ve sosyal medya gibi dijital becerilere sahip çalışanlara talebi artıyor.

Sefa Bilgitekin  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
İşveren artık "dijital beceri" de istiyor

Ankara

İkiz dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulabilecek meslek ve becerilerin belirlenmesi amacıyla, 17 sektörde faaliyet gösteren 14 binden fazla iş yerinde yüz yüze ve çevrim içi görüşmeler gerçekleştiren İŞKUR, 38 işletmeyle derinlemesine analiz yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Araştırmada, dijital ve yeşil dönüşümün, iş gücü piyasasında yeni mesleklerin ortaya çıkmasına ve bazı mesleklere talebin artmasına neden olacağı belirtildi.

Bu süreçte iş gücünden, dijital okuryazarlık, dönüşüm farkındalığı, adaptasyon, esneklik, analitik düşünme, inovasyon, yapay zeka kullanımı, yaratıcılık, modelleme ve simülasyon gibi becerilere sahip olması bekleniyor.

İşverenler ayrıca yazılım bilgisi, programlama dillerine hakimiyet ve sosyal medya kullanımı gibi dijital yetkinlikleri ön planda tutuyor.

Dijital beceriler verimliliği artıracak

Araştırmaya göre, dijitalleşmeyle birlikte veri analizi, yapay zeka, robotik otomasyon, siber güvenlik ve yazılım geliştirme alanlarında bilgi ve beceri sahibi çalışanlara ihtiyaç artıyor.

Bu çerçevede işletmelerde iş zekası departmanları kurulurken, çalışanlardan büyük veri yönetimi, ileri düzey Excel ve Python (programlama dili) gibi araçlarda yetkin olmaları bekleniyor.

İkiz dönüşüm sürecinde teknolojik okuryazarlık, esneklik, hızlı adaptasyon, analitik düşünme ve sürekli öğrenme de önem kazanıyor.

Dijital araçların etkin kullanımı iş süreçlerini hızlandırırken, çevre dostu uygulamalara uyum sağlamak ve gelişen teknolojilere ayak uydurmak, işletmelerin başarısı açısından kritik görülüyor.

Uzaktan çalışma ve ekipler arası işbirliğinin yaygınlaşmasıyla iletişim ve işbirliği becerilerinin önemi de giderek artıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB'den LGS adaylarına sınava ilişkin öneriler
Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor
Doğurganlık hızının düşmesi "fasulye sırığı aile" tipini ortaya çıkarıyor
Amcasını kadın ismiyle açtığı sosyal medya hesabından yazışarak olay yerine çağırıp öldürmüş
TİHEK'ten "rehber köpek" kararı

Benzer haberler

İşveren artık "dijital beceri" de istiyor

İşveren artık "dijital beceri" de istiyor

İŞKUR, 5 ayda 614 bin 586 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti

Sosyal medyada yaygınlaşan kısa içerikler "bilişsel sabrı" öğrenmeye engel oluyor

Bakan Kacır, vatandaşların güvenle yolculuk etmeleri için çalıştıklarını belirtti

Bakan Kacır, vatandaşların güvenle yolculuk etmeleri için çalıştıklarını belirtti
Genç imam görev yaptığı köy camisinin çehresini güzelleştirdi

Genç imam görev yaptığı köy camisinin çehresini güzelleştirdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Gazze'de yardım görevlilerine yönelik saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Gazze'de yardım görevlilerine yönelik saldırısını kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet