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Kurtulmuş'tan Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki: Sapkın provokatörleri şiddetle lanetliyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "İslam düşmanlarına milletimiz asla fırsat vermeyecektir. Müslümanların kıblesi Kabe'mize karşı yapılan bu ahlaksızlığın sorumluları hukuken hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Enes Kaplan   | 30.01.2021
Kurtulmuş'tan Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki: Sapkın provokatörleri şiddetle lanetliyorum

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Boğaziçi Üniversitesinde Kabe'ye karşı yapılan ahlaksızlığın sorumlularının hukuken hesap vereceklerini belirtti.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi içerisinde Müslümanlara karşı nefret suçu işleyen sapkın provokatörleri şiddetle lanetliyorum. İslam düşmanlarına milletimiz asla fırsat vermeyecektir. Müslümanların kıblesi Kabe'mize karşı yapılan bu ahlaksızlığın sorumluları hukuken hesap vereceklerdir." ifadelerine yer verdi.

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