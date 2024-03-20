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İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2024-İSG/1) başvurular başladı.

Buğrahan Ayhan  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-İSG/1 başvuruları 27 Mart'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları başladı

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