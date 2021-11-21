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İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

Erzincan'da bahçedeki ağacın dallarını kestiği sırada elektrikli sprial makinesine temas eden Turgut Ünal'ın kopan sol eli, Erzurum'da doktorların 7 saatlik mikrocerrahi müdahalesiyle yerine dikildi.

İlhami Erkılıç   | 21.11.2021
İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı

Erzurum

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Olgunlar köyünde yaşayan 3 çocuk babası, 60 yaşındaki Turgut Ünal, 8 Kasım'da 7 metrelik ağaca merdivenle çıkıp dalları kesmeye çalıştı.

Ünal'ın sol eli, kullandığı elektrikli sprial makinesinin isabet etmesi sonucu bileğinden itibaren koptu.

Refahiye Devlet Hastanesine kaldırılan, ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ünal, buradaki müdahale sonrası Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine getirildi.

Uzuv kaybı riskinden kurtarıldı

Burada el cerrahı Dr. Ömer Ayık ve Dr. Öğretim Üyesi plastik cerrahı Mehmet Akif Çakmak tarafından acil ameliyata alınan Ünal'ın kopan eli, zamana karşı yarışan doktorların 7 saatlik mikrocerrahi müdahalesiyle yerine dikildi.

Ameliyatla uzuv kaybı riskinden kurtulan ve sağlığına kavuşan Ünal, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Dr. Ayık, AA muhabirine, Doğu Anadolu'da el yaralanmalarında tedavi ve cerrahi açıdan merkez konumda olduklarını söyledi.

Büyük uzuvların koptuğu yaralanmalarda zamanın aleyhte işlediğini ifade eden Ayık, şöyle konuştu:

"Geçen her saniye kopan uzuvdaki dokuların beslenmemeye bağlı ölmesine neden oluyor. Geciken vakalarda uzuv yerine dikilse bile ölen dokular hastanın kanına karışıp kanın zehirlenmesine, böbrek yetmezliğine ve ileri derecede enfeksiyona yol açıyor, hastanın hayatını riske sokuyor. Bunlardan dolayı hastayı hızlıca ameliyata aldık. Büyük uzuv cerrahileri çok uzun sürdüğünden ve yoğun emek gerektirdiğinden ekiple vakalara müdahale ediyoruz."

"Beni en çok mutlu eden doktorların 'elini kurtardık' sözüydü"

Ayık, operasyonun başarılı geçtiğini belirterek, "Ameliyatın 11. gününde damar ve kan dolaşım problemi olmayan, hafif düzeyde de olsa hareket edebilen bir uzva sahibiz. Bundan sonraki tedavi süreci ise dokuların tam iyileşme göstermesinin ardından yoğun rehabilitasyon programıyla kaybolan işlevlerin bir kısmının en azından geri kazanılması yönünde olacak." diye konuştu.

Dr. Çakmak ise "Zaman içinde sinirlerin geri dönme ihtimallerine göre rehabilitasyon ve takiplerimiz devam edecek. Şu an hastanın bütün kas, tendon ve sinir yapıları karşılıklı şekilde dikildi. Ama uzun bir fizyoterapi süresi var, bu hastalıklarda en geç sinirler iyileşiyor. Genelde fizik tedaviyle durum toparlanabiliyor. Şu aşamada kopan eli kan dolaşımı ve beslenmeyi sağlayıp kurtardık." değerlendirmesinde bulundu.

Hasta Turgut Ünal da "Elimi sadece küçük bir et parçası tutuyordu. Beni en çok mutlu eden doktorların 'elini kurtardık' sözüydü. Bu sözü duyunca dünyalar benim oldu." diyerek, doktorlara teşekkür etti.

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