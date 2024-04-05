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İran'ın Ankara Büyükelçiliğince Kudüs konulu toplantı düzenlendi

İran'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tarafından, ilki 2023'te yapılan Kudüs konulu toplantının ikincisi düzenlendi.

Tuğba Altun  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
İran'ın Ankara Büyükelçiliğince Kudüs konulu toplantı düzenlendi Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Ankara'daki toplantıya İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Mahmud Erol Kılıç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, diplomatik temsilciliklerden yetkililer, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Habibullahzade, Filistin'in durumunun uluslararası bir mesele ve gündem haline geldiğini belirterek, "Şimdiki direniş sadece Filistin halkının değil, aynı zamanda dünya halklarının, zulme, uluslararası toplumun kasıtlı ihmaline ve İsrail'in destekçilerine karşı bir haykırışıdır." ifadesini kullandı.

Habibullahzade, İsrail'in ateşkes ve barış istemediğini dile getirerek, "Çünkü bu onun hayatta kalmasını tehlikeye atıyor." dedi.

Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Letsatsi-Duba da Filistin meselesinin 7 Ekim 2023'te başlamadığına ve çok daha eskiye dayandığına dikkati çekti.

Orta Doğu'da istikrarsızlığın ve krizlerdeki tırmanmanın dünyayı barıştan uzaklaştırdığına işaret eden Letsatsi-Duba, "Güney Afrika, hiçbir insanın yeryüzünden silinmeyi hak etmediği görüşündedir. Her insanın yaşama, saygılı, onurlu ve eşit muamele görme hakkı vardır. Bu bağlamda Filistin halkının barışa kavuşmasını, 1967 sınırlarına saygı gösteren iki devletli bir çözüm yoluyla topraklarının kendilerine iade edilmesini tasavvur ediyoruz." diye konuştu.

IRCICA Genel Direktörü Kılıç ise faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, Kudüs ve Filistin için birçok toplantı düzenlediklerini, yayın yaptıklarını ve çalışmalarda bulunduklarını anlattı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da Gazze'de tüm insanlığın gözü önünde bir "soykırım" uygulandığına dikkati çekerek, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana "masum insanları katlettiğini", hastaneleri, ambulansları, ibadethaneleri ve okulları alenen hedef aldığını ifade etti.

Toplantının ardından iftar programıyla etkinlik sona erdi.

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