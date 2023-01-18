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İran'dan Bulgaristan'a kadar ulaşımda konforu artıracak Badal Tüneli açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İran sınırından Bulgaristan'a kadar ulaşımda konforu artıracak Badal Tüneli ve bağlantı yollarının yarın açılacağını bildirdi.

Zeynep Canlı   | 18.01.2023
İran'dan Bulgaristan'a kadar ulaşımda konforu artıracak Badal Tüneli açılıyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amasya'nın yükselen turizm merkezleri arasında yer aldığı belirtilerek, ilin kuzey-güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağladığı, doğu-batı yönünde de İran sınırından Bulgaristan sınırına kadar Anadolu'yu kateden kuzey hattında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılamak için Badal Tüneli ve bağlantı yollarının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Badal Tüneli ve bağlantı yollarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Trafiğe 921 metre uzunluğunda, çift tüplü olarak hizmet verecek Badal Tüneli Projesi'nin toplam uzunluğu, bağlantı yollarıyla, 4,5 kilometreye ulaşıyor. Proje kapsamında ayrıca, toplam 345 metre uzunluğunda 4 adet köprü yer alıyor. Kuzey hattının Amasya geçişinde yol standardının artırılması amacıyla hizmete sunulan Badal Tüneli'yle keskin virajlarla geçilen apik arazi yapısına sahip kesimde tünelli geçiş imkanı tesis edildi. Ayrıca, dağ yamaçlarından taş düşmelerinin önüne geçilerek trafikte can ve mal güvenliği sağlandı. Tünel sayesinde kış aylarında karla mücadelenin güçleşmesi ve yağışlı havalarda vadi içerisinde kalan mevcut güzergahta meydana gelen buzlanmalar nedeniyle yaşanan kazaların da önüne geçildi."

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