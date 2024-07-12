Dolar
33.01
Euro
35.94
Altın
2,400.57
ETH/USDT
3,068.20
BTC/USDT
57,141.00
BIST 100
11,019.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Savaşı'nda Sırplar tarafından yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun yeniden yapılan Çaynice kentindeki Sinan Bey Camisi'nin açılış töreninde konuşuyor.
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Fransa Ulusal Günü" Ankara'da kutlandı
Şırnak'taki "Bozdoğan-49" operasyonunda 36 piyade tüfeği ele geçirildi
İzmir'de dolandırıcılık ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan banka şube müdürü adliyede
"Devre mülk" satışıyla binlerce kişiyi dolandırmışlar
Adıyaman'daki depremzede hak sahiplerinin yarısı sene sonuna kadar evine kavuşacak

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TCG Kınalıada'dan Sri Lanka'ya liman ziyareti

Son bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyinde tank atışı görüntülerini paylaştı

MSB, Irak'ın kuzeyinde tank atışı görüntülerini paylaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet