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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina'da PKK'lı 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina'da PKK'lı 11 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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