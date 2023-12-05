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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Orhan Onur Gemici  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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