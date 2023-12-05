Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Ara, bul, yok et!” parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2023
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, SİHA ile… pic.twitter.com/SeZ2ATe6qe