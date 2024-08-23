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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 terörist, Habur'da hudut karakoluna teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Utku Şimşek  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 terörist, Habur'da hudut karakoluna teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadesi kullanıldı.

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