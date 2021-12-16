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'İnsani su hakkı' ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Belediyelerin yetkili karar organlarının aldığı karar ile hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde üst sınır koymak suretiyle "insani su hakkı" kapsamında su tarifesi belirleyebilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 16.12.2021
'İnsani su hakkı' ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, belediyeler ve bağlı idareleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca, yetkili karar organlarının aldığı karar ile hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde bir üst sınır koymak suretiyle, insani su hakkı kapsamında ücretsiz veya indirimli su tarifesi belirleyebilecek.

Bu suretle belirlenen tarifelerden yararlanacak olanlar, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.


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