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İnegöl'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Uğur Çiçek  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
İnegöl'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Uğur Çiçek/AA

Bursa

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir firmaya ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, mobilya ürünlerinin imal edildiği fabrikada etkili olan ve dumanı ilçenin birçok noktasından görülen yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.

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