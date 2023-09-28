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"İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 4 ilde bazı suçlara karışanlara yönelik düzenlenen "İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Fatih Çapkın, Uğur Çiçek  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
"İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi Fotoğraf: Uğur Çiçek/AA

Bursa

İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının takibi sonucu yakalanan suç şebekesinin elebaşı ve diğer zanlıların işlemleri tamamlandı.

Hastanelerde sağlık kontrolleri yapılan 35 şüpheliden bazıları İl Jandarma Komutanlığı'ndan, bazıları ise İnegöl Jandarma Komutanlığı'ndan araçlara bindirilerek İnegöl Adliyesi'ne getirildi.

Adliye önünde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren zanlılardan biri, gazetecilere doğru ayağındaki ayakkabıyı fırlattı.

Tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, insan ticareti gibi suçları örgütlü olarak işledikleri belirtilen "İnegöl Terkinler Çetesi" şüphelilerinin savcılıktaki sorguları devam ediyor.

Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da 25 Eylül'de 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet ele geçirilmişti.

"İnegöl Terkinler Çetesi"nin çökertildiği ve suç örgütü elebaşının yakalandığı operasyonda, 6 milyar lira değerindeki gayrimenkul ve 31 şirkete el konulmuştu.

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