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İliç altın madenindeki heyelana ilişkin müşteki ifadeleri tamamlandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kemal Özdemir  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
İliç altın madenindeki heyelana ilişkin müşteki ifadeleri tamamlandı

Erzincan

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dördüncü gününde devam eden duruşmada, tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A. ve Funda A. ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ise duruşmaya bağlı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Mahkeme heyeti, duruşmada, daha önce talimat yoluyla ifadelerini aldığı sanıkların avukatlarının da savunmalarını aldı. Sanık avukatları, iddianamede müvekkilleri hakkında belirtilen suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Müştekiler ve avukatları ise beyanlarında, sorumluların adalet önünde hesap vermelerini, mahkeme heyetinden adil bir karar beklediklerini ve verilecek adil bir karar ile birlikte bundan sonra Türkiye’de yürütülen madencilik faaliyetlerinin daha da dikkatli yapılacağını ifade etti.

"Sorumlu herkesin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum"

Madendeki toprak kaymasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın annesi müşteki Sevda Yıldız ise 3 gündür sanıkları dinlediklerini ve hiç kimsenin suçunu kabul etmediğini belirterek, "Hiç kimsenin suçu yok, bizim suçumuz var. Yavrumu benden aldılar. Burada sorumlu olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Adalete güveniyorum, adalete güvenmek istiyorum. Katılma talebimin kabul edilmesini istiyorum." dedi.

Uğur Yıldız’ın eşi müşteki Gamze Yıldız da son birkaç yıldır adım adım gelen tehlike nedeniyle eşinin vefat ettiğini söyleyerek, "Eşim 33 yaşındaydı ve yeni evliydik. Olay sırasında hamile olduğumu öğrendim ve yaşadığımız travma nedeniyle çocuğumu kaybettim. Bu olayda sorumluların hepsinin cezalandırılmalarını istiyorum." diye konuştu.

Baba Ali Ekber Yıldız ise suçluların cezalandırılmasını isteyerek, "Evlatlarımızı göz göre göre öldürdüler." ifadesini kullandı.

Sanık avukatları ile müştekiler ve avukatlarının ifadeleri ile tamamlanan duruşma, yarın saat 09.30’da devam edecek.

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