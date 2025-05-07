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Yaşam

Erzincan'da engelli kişinin askerlik hayali gerçekleştirildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte yaşayan bir engellinin askerlik hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Kemal Özdemir  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Erzincan'da engelli kişinin askerlik hayali gerçekleştirildi

Erzincan

Kentte bir okulda öğrenim gören Elif Büşra Yalçın, okula ziyarete gelen Vali Aydoğdu'ya özel gereksinimli ağabeyi Buğra İbrahim Yalçın'ın askerlik hayali olduğunu söyledi.

Aydoğdu’nun talimatı ile İl Jandarma Komutanlığında bir günlüğüne askerlik deneyimi yaşayan Yalçın, unutulmaz anlar yaşadı.

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Askeri üniforma giydirilen Yalçın'a, temel askeri eğitim ve faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Komutanlar ve askerler eşliğinde birliğe katılan genç, hayalini kurduğu askerlik atmosferini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Askerlik deneyimini yaşayan Yalçın’ın ailesi ise bu özel anlara tanıklık etmenin gururunu yaşadı.

Vali Hamza Aydoğdu, "Buğra’nın hayalini gerçekleştirmek büyük mutluluk. Onun sevincine ortak olmak, hayalini yaşadığını görmek bizleri de duygulandırdı." dedi.

Aydoğdu tarafından katılım belgesi ve hediyeler takdim edilen Yalçın, duygularını "Çok mutluyum, hayalim gerçek oldu." sözleriyle ifade etti.

Programa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Yalçın'ın ailesi ve yakınları katıldı.

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