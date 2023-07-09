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Kültür

Afyonkarahisar'da temel kazısında lahit bulundu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bina temeli kazısında antik döneme ait olduğu değerlendirilen kırık lahit bulundu.

Mehmet Kandemir  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Afyonkarahisar'da temel kazısında lahit bulundu Kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı

Afyonkarahisar

Dinar-Denizli kara yolunun 10. kilometresi Aktoprak mevkisindeki Galericiler Sitesi inşaatı için temel kazıldığı sırada, kepçe operatörü kırık lahde rastladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü ile jandarma ekipleri gönderildi.

Ekiplerin incelemesi sonucu, jandarma gözetiminde kırık lahit parçaları alandan alınarak ilçedeki depoya konuldu.

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