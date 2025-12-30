Dolar
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Marko Barac, BKT Avrupa Kupası A Grubu’nda Veolia Towers ile oynanan karşılaşmanın ardından Sinan Erdem Spor Salonu’nda basın toplantısı düzenliyor.
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin yürüyüşüne destek çağrısı

Duran, "Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmamak için insanlık, adalet ve tarihe not düşmek adına Galata Köprüsü'nde olacağız. Zulme ve adaletsizliğe karşı durmak, mazlumlarla dayanışma içinde olmak insan olmanın gereğidir." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
İletişim Başkanı Duran'dan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin yürüyüşüne destek çağrısı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, "Milli İrade Platformu" ve "İnsanlık İttifakı" tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Duran, 400'e yakın sivil toplum kuruluşu katılımıyla 3. kez düzenlenecek yürüyüşe ilişkin, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmamak için insanlık, adalet ve tarihe not düşmek adına Galata Köprüsü'nde olacağız. Zulme ve adaletsizliğe karşı durmak, mazlumlarla dayanışma içinde olmak insan olmanın gereğidir. Bu yürüyüş; adaletin, merhametin ve ortak insanlık değerlerimizin güçlü bir çağrısıdır. Galata Köprüsü'nde atılacak her adım, tüm dünyada vicdanın sesi olarak yankılanacaktır."

