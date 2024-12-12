İletişim Başkanı Altun'dan Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi'ne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Somali ve Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi, Türkiye'nin Afrika'daki halkların ve devletlerin nezdinde sahip olduğu güvenilir konumun önemli bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.
Ankara
Altun, Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
- Etiyopya-Somali Ankara bildirisi: Ortak refah doğrultusunda kararlılıkla ilerleme konusunda mutabık kalındı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ve Etiyopya arasında yeni bir başlangıcın ilk adımını attık
Bildirinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Altun, "Çok boyutlu ve birçok bölgede yürüttüğümüz barışçıl diplomatik faaliyetler ve arabuluculuk çabaları, dünya barışına çok büyük katkılar sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, şöyle devam etti:
"Somali ve Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi ayrıca, Türkiye'nin Afrika'daki halkların ve devletlerin nezdinde sahip olduğu güvenilir konumun önemli bir tezahürüdür. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yürüttüğü lider diplomasisinin, bölgesel ve küresel anlamda sürdürülebilir barışa yaptığı ve yapacağı katkılar, tüm dünya tarafından takdirle karşılanmakta, insanlık için yeni umutlara ve fırsatlara kapı aralamaktadır. Türkiye arabuluculuğuyla Somali ve Etiyopya arasında varılan bu mutabakatın başta iki dost ülke olmak üzere tüm bölgeye, kıtaya ve dünyamıza barış, huzur ve istikrar getirmesini temenni ediyoruz."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından da "Türkiye Cumhuriyeti'nin kolaylaştırıcılığıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Bildirisi" ile ilgili açıklama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi 11 Aralık'ta Ankara'da ağırladığı belirtilen açıklamada, dostane ortamda gerçekleştirilen toplantının, açık ve yapıcı bir görüşmeye olanak sağladığı belirtildi.
Somali ve Etiyopya liderlerinin, birbirlerinin egemenlik, birlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve Afrika Birliği Kurucu Antlaşması'nda yer alan ilkelere saygı ve bağlılıklarını teyit ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Taraflar, dostluk ve karşılıklı saygı ruhu içerisinde, görüş ayrılıkları ve tartışmalı meselelerden vazgeçip geride bırakma ve ortak refah doğrultusunda işbirliği içerisinde kararlılıkla ilerleme konusunda mutabık kalmışlardır. Somali, Etiyopya askerlerinin Afrika Birliği Harekatlarındaki kayıplarını tanır. Taraflar, Somali Federal Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterirken Etiyopya'nın denize ve denizden güvenli erişiminden sağlanabilecek çeşitli potansiyel yararları tasdik etmişlerdir.
Ayrıca, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin, Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemen yetkisi altında, denize ve denizden güvenilir, emniyetli ve sürdürülebilir erişimden yararlanmasına olanak tanıyacak sözleşme, kiralama ve benzeri yöntemler de dahil olmak üzere ikili anlaşmalar yoluyla karşılıklı olarak avantajlı ticari düzenlemeleri sonuçlandırmak için yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kalmışlardır. Taraflar, bu amaçlar doğrultusunda ve Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında en geç Şubat 2025 sonuna kadar iyi niyetle teknik müzakerelere başlamaya ve dört ay içinde sonuçlandırıp imzalamaya karar vermişlerdir."
Tarafların, bu taahhütlerin uygulanmasında Türkiye'nin desteğini memnuniyetle karşıladığı ve söz konusu taahhütlerin yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin her türlü görüş ayrılığını diyalog yoluyla ve gerektiğinde Türkiye'nin desteğiyle barışçıl şekilde çözme taahhüdünde bulunduğu bildirilen açıklamada, tarafların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu girişim ve sürece yönelik devam eden bağlılığı için şükranlarını ifade ettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.