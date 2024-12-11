Etiyopya-Somali Ankara bildirisi: Ortak refah doğrultusunda kararlılıkla ilerleme konusunda mutabık kalındı
Ankara
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Ahmed, Somali-Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi konusunda sunduğu gayretlerden ötürü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ve Etiyopya arasında yeni bir başlangıcın ilk adımını attık
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Etiyopya-Somali Ankara Bildirisi" ile ilgili açıklama
Etiyopya-Somali Ankara bildirisi açıklandı
Etiyopya-Somali Ankara bildirisinde de şu ifadelere yer verildi;
"Taraflar, görüş ayrılıkları ve tartışmalı meselelerden vazgeçip, ortak refah doğrultusunda kararlılıkla ilerleme konusunda mutabık kalmışlardır.
Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamaya ve 4 ay içinde sonuçlandırmaya karar vermişlerdir.
Taraflar, Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterirken Etiyopya'nın denize güvenli erişiminden sağlanabilecek potansiyel yararı tasdik etmiştir."
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