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İletişim Başkanı Altun'dan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretine ilişkin, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak." ifadelerini kullandı.

Özcan Yıldırım  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
İletişim Başkanı Altun'dan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak işbirlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bu minvalde Almanya'daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacak. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz."

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