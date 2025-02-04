İletişim Başkanı Altun'dan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretine ilişkin, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak." ifadelerini kullandı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak işbirlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bu minvalde Almanya'daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacak. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz."
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat Çarşamba günü ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Frank-Walter Steinmeier’le Ankara’da görüşeceklerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 4, 2025
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında…