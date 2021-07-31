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İletişim Başkanı Altun: Konya'daki vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası bir provokasyondur

İletişim Başkanı Altun, Konya'da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır." dedi.

Kemal Karadağ   | 31.07.2021
İletişim Başkanı Altun: Konya'daki vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası bir provokasyondur

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Konya'da aynı aileden 7 kişinin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin, "Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Konya'da gerçekleştirilen vahşi katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır dilediğini belirtti.

"Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmeleri için olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir. Toplumu bölmek ve halkı birbirine düşürmek için bu vahşi olayı istismar etmeye çalışan fırsatçı ve sorumsuz şahısları itidale davet ediyoruz. Medyamızı ve kamuoyumuzu olayla ilgili yaratılan bilgi kirliliği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki birlik ve beraberliğimizi ne bölücü unsurlar, ne de böylesi elim bir hadiseyi istismar etmeye çalışan kötü niyetliler bozabilir. Biz biriz, beraberiz, Türkiye'yiz."

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