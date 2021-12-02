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İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan biri terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kemal Karadağ   | 02.12.2021
İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin 2011-2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 186'ya yükseldi.

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