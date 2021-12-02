İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan biri terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin 2011-2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 186'ya yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.