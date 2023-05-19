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İklim değişikliği gölleri bilim insanlarının tahmininden daha fazla kurutuyor

Yeni bir araştırma, iklim değişikliği ve aşırı su tüketiminin gölleri bilim insanlarının tahmin ettiğinden daha fazla kuruttuğunu ortaya koydu.

İbrahim Hakkı Çetinkaya  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
İklim değişikliği gölleri bilim insanlarının tahmininden daha fazla kurutuyor

Ankara

Washington Post’un haberine göre, Science dergisinde yayımlanan araştırmada, dünya üzerindeki toplam göl suyu hacminin yüzde 95’ini oluşturan 1972 göl incelendi.

Uydu görüntülerinden yararlanılan araştırma kapsamında, göllerdeki su kaybını ayrı ayrı ölçmek için bir su modellemesi oluşturuldu.

Araştırmada, dünyanın en büyük göllerinden yüzde 53’ünde 1992 ile 2020 arasında yılda ortalama 19 ila 24 gigaton arasında su kaybının meydana geldiği ortaya koyuldu. Bunun ise ABD’de bir yılda kullanılan su miktarına eşit olduğu vurgulandı.

Su kaybının yaklaşık yüzde 36'sını, buharlaşan su miktarını artıran iklim değişikliğinin oluşturduğu tespit edilen araştırmada, kaybın yaklaşık yüzde 20'sine ise insanların su tüketiminin neden olduğu anlaşıldı.

Baş araştırmacı Fangfang Yao, çalışmaya ilişkin açıklamasında, "Bulgularımız, dünya çapındaki kurumaların, kesinlikle göl hacmi açısından daha önce tahmin edilenden fazla olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yao ayrıca, insan etkisi ile doğal faktörler arasındaki farkı bilmenin çözüm üretmeye katkı sağlayacağına işaret etti.

Su kayıplarının doğru şekilde izlenmesine ve bu kayba katkıda bulunan faktörlerin tam olarak belirlenmesine yardımcı olacak araştırmanın, 2 milyara yakın insanı etkileyen söz konusu durumla mücadelede geliştirilecek stratejilere rehberlik edeceği kaydediliyor.

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