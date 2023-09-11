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İHH depremin yaşandığı Fas için acil yardım çalışması başlattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, depremden etkilenen Fas için acil yardım çalışması başlattı.

Zeynep Rakipoğlu  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
İHH depremin yaşandığı Fas için acil yardım çalışması başlattı Kaynak: İHH

İstanbul

İHH'den yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan, Fas'taki 7 büyüklüğündeki depremin ardından yardım çalışmaları için harekete geçildi.

Çalışmaların ilk etabında, 160 aileye gıda paketi, battaniye ve elbise dağıtıldı.

Ayrıca, çalışmalar kapsamında bebek maması ve hijyen malzemesi yardımı da yaplıyor.

Vakıf tarafından ülkeye gönderilen 7 kişilik insani yardım ekibi, insani yardım çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç tespitlerinde de bulunuyor.

Yapılacak raporlamalara göre İHH tarafından daha geniş kapsamlı yardım çalışmaları planlanıyor. ​​​​​​​

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İHH depremin yaşandığı Fas için acil yardım çalışması başlattı

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