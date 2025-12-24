Dolar
Gündem

İETT araçlarında unutulan eşyalar sergilendi

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerine (İETT) bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi.

Hasan Hüseyin Kul  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
İETT araçlarında unutulan eşyalar sergilendi Fotoğraf: Saffet Azak/AA

İstanbul

Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğünde Bulunmuş Eşya Şefliği tarafından muhafaza edilen, aralarında katlanır basamaklı merdiven, gitar, diş kalıbı, elektrikli ısıtıcı, mikrodalga fırın, tekerlekli sandalye, bisiklet, bebek arabası ve zemzem suyunun da olduğu birçok eşya, basın mensuplarına gösterildi.

İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker, yaptığı açıklamada, otobüs, metrobüs, tarihi tünel ve nostaljik tramvayda unutulan eşyaların korunduğunu söyledi.

Araçlarda bu yıl içerisinde unutulan eşya sayısının 108 bin olduğunu belirterek, "2025 yılında İETT araçlarında unutulan toplamda 30 bin 717 eşyayı sahibiyle geri buluşturduk. Unutulan eşyaların üçte birini sahiplerine geri ulaştırmayı başardık." dedi.

En çok İstanbulkart, cüzdan ve kimlik kartının unutulduğunu kaydeden Şeker, eşyalarını toplu ulaşım araçlarında unutan kişilerin, İBB 153 Çağrı Merkezi ya da İETT'nin resmi sitesinde yer alan başvuru formu üzerinden kendilerine ulaşıp unuttuğu eşyayı geri alabileceğini dile getirdi.

Şeker, sahibi bulunamayan ve kullanılabilecek durumda olan eşyaların, ilgili mevzuatlar çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine teslim edildiğini, sahip bulunamayan elektronik eşyaların ise bir yıl muhafaza süresinin ardından açık arttırmayla satıldığını sözlerine ekledi.

