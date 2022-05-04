Dolar
14.79
Euro
15.59
Altın
1,867.71
ETH/USDT
2,851.30
BTC/USDT
38,939.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı, bayramda kazalara bağlı can kaybının yüzde 58 azaldığını bildirdi

İçişleri Bakanlığı, son 10 yılda tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramlarına kıyasla bu bayramda kazaların yüzde 37, ölümlü kazaların yüzde 52, kazalara bağlı can kayıplarının yüzde 58, yaralı sayısının ise yüzde 44 azaldığını duyurdu.

Özcan Yıldırım   | 04.05.2022
İçişleri Bakanlığı, bayramda kazalara bağlı can kaybının yüzde 58 azaldığını bildirdi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan yoğun trafik tedbirleri ve "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası sonucunda geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazası sayısı düştü.

Son 10 yılda 5 gün olan Ramazan Bayramı tatillerine kıyasla bu bayramda kazalar yüzde 37, ölümlü kazalar yüzde 52, kazalara bağlı can kayıpları yüzde 58, yaralı sayısı ise yüzde 44 azaldı.

Bu yıl 5 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde 1707 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybının yüzde 58 azaldığını belirterek "Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 1344 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Yiyit: Kovid'in şu an geldiği noktayı aslında Omicron varyantı belirledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı
Çin'de son 24 saatte 7 bin 822, Hong Kong'da 300 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı, bayramda kazalara bağlı can kaybının yüzde 58 azaldığını bildirdi

İçişleri Bakanlığı, bayramda kazalara bağlı can kaybının yüzde 58 azaldığını bildirdi

Tarihi Osmanlı kasabası Göynük'te bayram yoğunluğu yaşanıyor

Dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı'nda bayram yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü hareketliliği
Engelli çift, hayırseverlerin desteğiyle bayramda yeni eşyalarına kavuştu

Engelli çift, hayırseverlerin desteğiyle bayramda yeni eşyalarına kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaşmaya devam etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaşmaya devam etti