Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.
Çanakkale
İlçeye bağlı Kösedere köyü yakınındaki bozuk orman alanında bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 2 uçak ve 1 helikopterle 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personel sevk edildi.
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Orman ekipleri, yangının köydeki evlere sıçramaması için büyük bir mücadele verdi.
Köy sakinleri, jandarma ekiplerinin desteğiyle ağıllarındaki küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü. Yangında, 3 hayvan damı, 2 römork ve çok sayıda tarım aleti hasar gördü.
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
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