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Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Mehmet Yavaş  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale

İlçeye bağlı Kösedere köyü yakınındaki bozuk orman alanında bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 2 uçak ve 1 helikopterle 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personel sevk edildi.

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Orman ekipleri, yangının köydeki evlere sıçramaması için büyük bir mücadele verdi.

Köy sakinleri, jandarma ekiplerinin desteğiyle ağıllarındaki küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü. Yangında, 3 hayvan damı, 2 römork ve çok sayıda tarım aleti hasar gördü.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.



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