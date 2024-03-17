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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yalova AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor.
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin, Aydın'da yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu firarisi, anonim hesaplardan yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirtilen Bartin'in Aydın'da düzenlenen "SİBERGÖZ-27" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Mehmet Tosun  | 17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin, Aydın'da yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu firarisi, anonim hesaplardan yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirtilen Übeyit Bartin'in, Aydın'da düzenlenen "SİBERGÖZ-27" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve kumar oynatanlar ile sosyal medya trollerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu, Aydın'da "SİBERGÖZ-27" operasyonu düzenlendiğini aktardı.

Operasyonda, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu firarisi ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin'in yakalandığını kaydeden Yerlikaya, Bartin'in, yakınları ile 54 sahte sosyal medya hesabından, kullanıcıların ilgisini çekecek paylaşımlar yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Yasal olmayan sitelerin reklamlarını paylaşarak, para ve takipçi kazanan şahısların, bu yolla vatandaşları yasa dışı bahse ve kumara alıştırdıklarının belirlendiğini ifade eden Yerlikaya, 54 sahte hesaptan reklamı yapılan 10 farklı yasa dışı bahis sitesinin farklı uzantılarla açılan siteleri de dahil toplam 268 yasa dışı bahis sitesinin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kapattırıldığını bildirdi.

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