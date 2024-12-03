İçişleri Bakanı Yerlikaya, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya geldi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevkidaşı Oğuz ile beraberindeki heyeti Bakanlıkta misafir ettiklerini belirtti.
Bakan Yerlikaya, görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve güvenlik başta olmak üzere işbirliği konularının değerlendirildiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.