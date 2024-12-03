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İçişleri Bakanı Yerlikaya, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile görüştü

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevkidaşı Oğuz ile beraberindeki heyeti Bakanlıkta misafir ettiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve güvenlik başta olmak üzere işbirliği konularının değerlendirildiğini kaydetti.

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