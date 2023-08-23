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İçişleri Bakanı Yerlikaya: (Çanakkale'deki orman yangını) 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 66 su tankeri ve 169 iş makinesinin bölgeye gönderildiğini, 9 köyden 1251 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya: (Çanakkale'deki orman yangını) 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Damyeri mevkisinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler, Kızılay ve özel idarelerden 1489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 66 su tankeri ve 169 iş makinesinin sevk edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Lütfen, orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacıyla ilgili olarak AFAD tarafından yapılan paylaşımlara itibar edelim."

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