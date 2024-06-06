Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,361.06
ETH/USDT
3,839.90
BTC/USDT
71,217.00
BIST 100
10,310.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla haziran ayının ilk Güvenlik Toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Toplantıda başta terör olmak üzere, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, yakalamalar, trafik ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin ana gündem maddeleri olduğunu ifade eden Yerlikaya, açıklamasında, şunları kaydetti:

"9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarımızda oluşacak yoğunluk, alınacak önlemler ve trafik kurallarına riayet büyük önem arz ediyor. Terör örgütleri ve işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi de aralıksız sürdürüyoruz. Yaz kış demeden yılın 365 günü görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Eczacıları Birliğinden eczanelerde şiddete karşı "tedbir" çağrısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı
Gazze sonrası uluslararası hukukun geleceği 3-4 Ağustos'ta Boğaziçi Üniversitesinde tartışılacak
Tavuklarını ayılardan koruyabilmek için yerden 25 metre yükseklikte kümes yaptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı

"Bozdoğan-41" operasyonunda 3 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi

"Sibergöz-43" operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-20" operasyonunda 373 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

"Narkoçelik-20" operasyonunda 373 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
"Mercek-20" operasyonunda 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

"Mercek-20" operasyonunda 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 23-30 Mayıs tarihlerinde 2 milyon 464 bin 169 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 23-30 Mayıs tarihlerinde 2 milyon 464 bin 169 araç denetlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet