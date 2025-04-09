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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 120 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 519 göçmenin yakalandığını bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 120 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 519 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 120 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 519 göçmenin yakalandığını bildirdi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19-27 Mart tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar yapıldığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde Adana, Ağrı, Amasya, Aydın, Bayburt, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda 120 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 519 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince 81 ilimizde 270 mobil göç noktası aracımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimlerde ise 107 bin 796 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. 1951 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, şehir merkezlerinin yoğun bölgelerinde, şehirlerin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında, otobüs terminalleri, tren garları ile havalimanlarında, parklar, bahçeler ve sahillerde denetimlerin yapıldığını aktardı.

Tüm sınırlarda, hudut kapılarında ve 81 ilin tamamında uygulanan etkin Düzensiz Göçle Mücadele Stratejisi sayesinde Türkiye'nin düzensiz göç rotası olmaktan ve düzensiz göçe hedef olmaktan çıktığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"19 Temmuz 2023'te hizmete aldığımız mobil göç noktası araçlarımızla kimlik kontrollerine başladığımız ilk 3 ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı yüzde 74,5 iken bu oran 2025 yılı Mart ayında yüzde 1,9'a kadar düşürüldü. Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, operasyonları ve denetimleri koordine eden Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları ve denetimleri gerçekleştiren polislerimizi, jandarmamızı ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göçe karşı tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve Mavi Vatan'ımızın her yerinde, 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

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