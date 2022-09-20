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İçişleri Bakanı Soylu: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 132 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da sabaha karşı yapılan "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında 132 uyuşturucu şüphelisinin gözaltına alındığını bildirdi.

Cem Şan, İsmail Özdemir, Elif Özlem Çelikler   | 20.09.2022
İçişleri Bakanı Soylu: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 132 kişi gözaltına alındı

Bursa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezinde yaptığı açıklamada, kentte uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri satmak suretiyle gençleri zehirleyenlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Yaklaşık 7 ay önce başlayan ve 433 şüphelinin gözaltına alınmasıyla devam eden, bu kişilerden elde edilen bilgiler çerçevesinde 130 kişinin belirlendiğini anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uyuşturucuyu satan, gençlerimizi zehirleyen, aile değerlerimizi yok eden bir anlayışla mücadeleyi esas alan bir operasyonun düğmesine nisan ayında basıldı ve yaklaşık 5 ayı aşkın bir takip neticesinde Allah'a şükür, bu sabah 05.00 itibarıyla Emniyet Genel Müdürümüz, Bursa Valimiz, Narkotikle Mücadele Başkanımız ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanımız ve Sahil Güvenlik Komutanımızın nezaretinde birlikte arkadaşlarımızı yola çıkardık. 2 bin 20 polis, 220 araç, bir helikopter, 3 İHA ve aynı zamanda 16 narkotik köpeğiyle operasyon sabah itibarıyla başladı. Şükürler olsun, kazasız ve belasız olmasını diledik ve 130 hedefimizin 130'u, ayrıca 2 şüpheli daha toplam 132 kişi 2,5 saatte gözaltına alındı. Biraz sonra sorguları yapılacak ve ardından adliyeye teslim edilecek."

Soylu, operasyonun başarıyla tamamlanmasından dolayı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.

"Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz"

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında dün İstanbul'da 600 kilogram esrar ele geçirilerek ikisi İtalyan, biri Türk 3 kişinin gözaltına alındığını belirten Soylu, Hatay Antakya'da yarım milyon captagon, Kocaeli'nde 90 kilograma yakın eroin ele geçirildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin her noktasında bu operasyonları devam ettireceklerini bildiren Soylu, "Uyuşturucuya, uyuşturucu üzerinden gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayacağız, fırsat vermeyeceğiz. Bütün güvenlik güçlerimiz, emniyetimizden jandarmasına, sahil güvenliğine, sınır birliklerimize, gümrük birliklerimize kadar bu konuda herkes teyakkuz halindedir. Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, çocuklara uzanan, ailelerin huzurunu bozan, anne ve babaları çocuklarıyla karşı karşıya getiren bu ellerle mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Düne kadar son bir haftada tarihin en yüksek uyuşturucu satıcılığından gözaltı olduğunu, 5 bin 700 kişinin gözaltına alındığını bildiren Soylu, "Milletimiz bize itimat etsin, milletimiz bize güvensin. Bu uyuşturucu illetiyle mücadelemiz devam etmektedir. Gözümüzü kırpmadan, gece gündüz demeden bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Milletimizden bu mücadelemize destek olmalarını, neyi nerede ne zaman gördüklerinde bize özellikle emniyet teşkilatımıza, 112 Acil Çağrı Merkezimize, yine çok başarılı bir şekilde on binlerce ihbarın yapıldığı UYUMA uygulamasına haber vermelerini istirham ediyoruz." diye konuştu.

Operasyon

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcılığın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelisi 130 kişiyi tespit etti.

Polis ekipleri il genelinde 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerde bulunan 132 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1950 gram esrar, 65 gram bonzai, 25 adet ecstasy, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 50 fişek ve 221 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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