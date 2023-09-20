İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Istanbul Photo Awards 2023'ün ilk sergisine ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2023'ün ilk sergisini ziyaret etti.
İstanbul
İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi ile, Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi Beş Kubbe Salonu'nda sanatseverlerle buluşan Istanbul Photo Awards 2023'ün ilk sergisini gezdi.
Sergilenen fotoğrafları eşiyle birlikte inceleyen İmamoğlu, Ukrayna-Rusya savaşını gösteren fotoğraflar bölümünde ''Bu yüzyıla bu savaş hiç yakışmadı.'' ifadesini kullandı.
Ziyareti sırasında İmamoğlu'na, Istanbul Photo Awards 2023 sergisindeki fotoğrafların yer aldığı albüm takdim edildi.
İBB Başkanı İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, sergi ziyaretinin ardından kültür sanat merkezinden ayrıldı.
Yarışmada ödül alan 165 fotoğrafın yer aldığı sergi, 29 Eylül'e kadar gezilebilecek. Ziyaretçiler, sergide geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğrafları inceleme fırsatı bulabilecek.
Bu yıl Nikon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile Türk Hava Yolları tarafından desteklenen yarışmanın ilk sergisi MSGSÜ’nün katkılarıyla düzenleniyor.
Yakın zamanda 2024 başvurularını almaya başlayacak Istanbul Photo Awards ile ilgili geniş bilgiye ve kazanan fotoğraflara "www.istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.