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Hükümlü ve tutukluların el emeği ürünleri Ankara'daki fuarda satışa sunulacak

- İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı 14-20 Ekim tarihlerinde Ankara Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak

İsa Toprak  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Hükümlü ve tutukluların el emeği ürünleri Ankara'daki fuarda satışa sunulacak

Ankara

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" Ankara'da 14 Ekim'de açılacak.

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ankara Millet Bahçesi Konser Alanında açılacak fuarda, farklı ceza infaz kurumu bünyesindeki hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ürünlerin satışı yapılacak.

Fuarda, 124 farklı işyurdu müdürlüğünde üretilen gıdadan tekstile, gümüşten hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün katılımcıların beğenisine sunulacak.

Bu yıl 5'incisi düzenlecek fuarda, yörelere özel ürünlerle farklı il ve ilçelerin tanıtımına da katkı sağlanacak.

İşbaşı mesleki eğitim kapsamında işyurdu atölyelerinde birçok hükümlü ve tutukluya verilen meslek eğitimi çalışmaları sonucunda ürettikleri ürünlerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Fuar, 20 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak.

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